Akaryakıt istasyonundaki marketin kasasını böyle soydu

Muammer İRTEM- Serkan AKKUŞ/BURSA, () - BURSA'da akaryakıt istasyonundaki markete giren hırsız, çalışanın tuvalette olmasını fırsat bilerek kasadaki yaklaşık 2 bin lira para ile 4 paket sigara çaldı. Hırsızın para ve sigaraları çalma anı, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Bursa- Ankara yolu üzerindeki Onur Dülger'e ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona gelen hırsız, önce market kısmına yönelerek burada bulunan tuvalete girdi. Tuvaletten çıkan hırsız, o sırada market çalışanının tuvalete girmesini fırsat bilerek kasaya yöneldi. Kasadaki yaklaşık 2 bin lira ile 4 paket sigara çalan hırsız, marketten çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin paraları aldıktan sonra gideceği sırada tekrar kasa bölümüne yönelip sigaraları çalması dikkat çekti. Hırsızlık anında market bölümünde çalışan ve tuvaletten çıktıktan sonra kasadaki paraların olmadığını fark eden Yusuf Enes Efe, "Ben arkadaşıma tuvalete gireceğimi söylemiştim. O 'Tamam ben bakarım' dedi. Ondan sonra tuvalete girdim. Hırsızlık yapan kişi o sırada tuvaletteydi. Hırsız tuvaletten çıktıktan sonra olayı gerçekleştiriyor"dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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