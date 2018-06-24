AK Parti'li vekilin yakınlarına saldırı iddiası

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'de, AK Parti milletvekili adayı Necip Nasır'ın yakınları, , Bornova’da sandıkları gezdikleri sırada iddiaya göre bir grubun saldırısına uğradı. Kardeşi ve yeğeni darp edilen Nasır, saldırganların HDP'li olduğunu ileri sürdü. HDP İl Örgütü Basın Bürosu tarafından yapılan basın açıklamasında ise kendi partililerin saldırıya uğradığı öne sürüldü.

AK Parti 2. Bölge milletvekili adayı Necip Nasır, oy kullandığı Batıçim İlkokulu’nda sandıkları gezdikten sonra mezun olduğu Çamkule Çimentaş İlkokulu’na uğradı. Nasır, beraberindekilerle sandıkları gezdikten sonra bölgeden ayrıldı. İddiaya göre milletvekili adayının oğlunun aracının camına yumrukla vurarak durduran saldırganlar, daha sonra Nasır’ın kardeşi ve yeğenini darp ederek ara sokaklara kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Saldırıyı HDP’lilerin gerçekleştirildiği söyleyen Necip Nasır, "Ben, kardeşim, yeğenim üç dört araba oy kullandığım Batıçim İlkokulu’na gittik. Daha sonra mezun olduğum Şehitler İlkokulu’na geçtik. Bir süre sonra üst tarafta bulunan Çamkule Çimentaş İlkokulu’na ziyarete geçtik. Orada bulunan HDP’li kişiler, kendi milletvekili adaylarının gelmediğini, bizim neden gittiğimizi ifade ederek gerginlik yaratmaya başladılar. Orada bulunan partimize ait sandık görevlileri ve müşaitler, sabahtan beri HDP’lilerin gerginlik yaratarak çalıştıklarını söylediler. Provakosyana meydan vermemek için kardeşlerim, oğlum ve arkadaşlarımla okuldan ayrıldık. En arka araçta bulunan oğlumun okul bahçesi çıkışı önünü kesmeye çalışmışlar. Fakat o arkamızdan devam etmiş. Okuldan iki yüz metre aşağıda, sokak aralarından kadınlı erkekli bir grup çıkarak oğlumun aracının camlarını kırmaya çalıştı. Biz de araçtan indik ve arbede yaşandı. Vatandaşların araya girmesiyle ben de kardeşlerim yeğenlerimi toparlayıp oradan ayrıldım. Kardeşim ve yeğenim darp edildi. Emniyete bilgi verdik, araştırılıyor" dedi.

DHP'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan HDP İl Örgütü Basın Bürosu tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Bornova'da bulunan Çamkule Çimentaş İlkokulu'nda konvoy halinde sandıkları gezen AKP Milletvekili Adayı Necip Nasır ve beraberindeki AKP’liler kendilerine tepki gösteren HDP’lilere saldırdı. Konvoy halinde okulları gezen AKP 2. Bölge milletvekili adayı Necip Nasır, korumaları ve AKP Gençlik Kolları üyeleri HDP’lilerden tepki gördü. HDP’li seçmenlerin, yüze yakın kişiyle, seçim çalışması yapar gibi gezen AKP’li gruba ‘sandık çevresinde bu şekilde gezemeyeceklerini’ hatırlatması üzerine arbede çıktı. Oy kullanımları engellenen HDP’li seçmenler okuldan ayrıldıktan sonra mahallede takip edilerek sokak ortasında AKP’li grup tarafından darp edildi. Polisin uzun namlulu silahlarla okul binası ve bahçedeki oy veren seçmenleri bölgeden uzaklaştırdığı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın da okula geldiği belirtildi."

Olaydan sonra bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, ara sokaklara kaçan saldırganların bulunması için çalışma başlattı.



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