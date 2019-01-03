Aile ölümden döndü; 3 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, yoldan çıkıp ormanlık alana girdi. Bir ağaca çarparak duran otomobilde bulunan Orman çifti ile 2 yaşındaki oğulları yaralandı.

Bursa’dan Ankara yönüne giden Muhsin Orman'ın (37) kullandığı 16 LFE 04 plakalı hafif ticari araç, Kınık Mahallesi Mevkii'nde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak ormanlık alana girdi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü ile beraberinde bulunan eşi Ayşe Orman(34) ve oğlu Mirat Orman (2) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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