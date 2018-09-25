Aigai Antik kenti'nde kaçak kazıya 3 gözaltı

MANİSA'daki Aigai Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yuntdağı eteklerindeki Köseler Mahallesi'ndeki 1. derece SİT alanı olan 2 bin 800 yıllık tarihi geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine antik kenti takibe alan jandarma ekipleri, bugün saat 05.30 sıralarında hilti sesi geldiğini fark etti. Sesin geldiği yöne yoğunlaşan jandarma ekipleri hilti ile bir kaya mezarı kırmaya çalışan 2 kişi olduğunu belirledi.

Operasyona başlayan jandarma şüpheliler 40 yaşındaki H.B. ve 43 yaşındaki H.D.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları kazma, kürek, kırıcı murç, hilti, çapa ve çekice el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için Yayla Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin buradaki sorgularından yola çıkan jandarma, yardım ve yataklık ettiği belirlenen kırsal Kışla Mahallesi'nden 37 yaşındaki F.U.'yu da evinde yakaladı. Böylelikle operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 3'e yükselmiş oldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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