Ahlat'ta keklik avcılarına ceza

BİTLİS'in Ahlat ilçesi Ovakışla beldesinde kaçak ötücü kekliği kullanarak avlanan 3 kişi, yakaladıkları 6 keklikle birlikte yakalandı. Kaçak avcılara, 5 bin 235'er TL para cezası kesildi.Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde yapılan yol kontrolleri sırasında, Z.G.'ye ait araç durduruldu. Ekipler, kaçak ötücü kekliği kullanarak tuzakla avlanan 3 kişiyi yakaladı. Kaçak avcıların, yakaladıkları 6 kınalı ötücü keklik ile 200 misine ağına el konuldu. Keklikler, Bitlis Doğa Koruma ve Parklar Müdürlüğüne teslim edilirken, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından 3 kaçak avcıya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu ve merkez av komisyon kararlarına muhalefet suçundan her birine 5 bin 235'er TL para cezası kesildi.FOTOĞRAFLI



