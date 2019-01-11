Ağrı'da terör operasyonu: 15 gözaltı

AĞRI'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın 'halk buluşması' adı altında düzenlediği yasa dışı etkinliğe katıldıkları tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ağır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Tutak ilçesi Aşağı Kargalık Köyü kırsal alanında, terör örgütü PKK/KCK'nın 'halk buluşması' adı altındaki yasa dışı etkinliğine katıldıkları tespit edilen 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonla yakalanan 15 şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da 6 ruhsatsız av tüfeği, 63 av tüfeği fişeği, 3 ruhsatsız silah, 29 adet MKE fişek, 3 kuru sıkı tabanca, 4 kuru sıkı tabanca fişeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

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