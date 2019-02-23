Ağrı'da 2 evde silah ve mühimmat ele geçirildi

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, () - AĞRI'nın Hamur ilçesinde 2 evde mayın ve bomba köpekleriyle yapılan aramada 2 adet Kalaşnikof tüfek ve bu tüfeklere ait fişekler ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Ağrı'nun Hamur ilçesinde 2 şüpheliye ait evlere dün mayın ve bomba arama köpeklerinin de katılımıyla operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada, evlerde yapılan aramada adet 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 4 adet şarjör ve 148 adet 7,62 mm çapında fişek ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiği, gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusunun devam ettiği kaydedildi.

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