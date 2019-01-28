Ağıldaki yangında 14 kuzu ve koyun telef oldu

Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), () - İZMİR'in Kınık ilçesindeki bir ağılda çıkan yangında, 14 kuzu ve koyun telef olurken, 2 koyun yaralı kurtuldu.

Büyükoba Mahallesi Kuşkaya Mevkii'nde Eyüp İndirik'e ait ağılda, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik hattının bulunmadığı ağıldaki yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ağıla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında 14 kuzu ve koyun telef olurken, 2 koyun yaralı kurtuldu. Ağılda elektrik olmaması, alevlerin ise hızlı yayılmasının akıllara kundaklama şüphesini getirdiği, detaylı inceleme sonucu yangının kesin çıkış nedeninin belirleneceği belirtildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.