Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Burhan CEYHAN/KÖŞK (Aydın), () - AYDIN'ın Köşk ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü 44 yaşındaki Ahmet Tok, yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Köşk - Mezeköy Karayolu'nda meydana geldi. Köşk'ten Mezeköy Mahallesi yönüne giden Ahmet Tok, kullandığı 09 D 7806 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrulup yol kenarındaki ağaca çarptı. Ön tarafı hasar gören otomobilde sıkışan sürücü Tok, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucunda Tok'un cesedi sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Tok'un cesedi Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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