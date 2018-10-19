Ağaca asılan köpeği kurtardılar

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir ağaca boynundan iple asılan köpeğin imdadına, vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar ipi keserek köpeği ölmekten kurtardı.

Olay bugün, Pınarkent Mahallesi Bıldırcın Çifliği mevkisinde meydana geldi. Bölgedeki bahçede ayva toplayan Serdar Gün ve arkadaşları, bir inilti duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden Gün ve arkadaşları, ağaca boynundan iple asılı köpeği görünce büyük şok yaşadı. Serdar Gün ve arkadaşları hemen ipi keserek köpeği kurtardı. İyi olduğu gözlenen köpek bir süre sonra gözden kayboldu.



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