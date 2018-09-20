Ağabey katili için yeniden cezai ehliyet raporu hazırlanacak

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da geçen yıl ağabeyi Ali Alkan'ı (50) yemek yediği sırada tüfekle öldüren Mustafa Alkan'ın (44) yargılandığı duruşmada, iki cezai ehliyet raporunun çelişmesi üzerine yeniden rapor hazırlanmasına karar verildi.

Olay, geçen yıl 23 Temmuz gecesi, Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu iddia edilen Mustafa Alkan, evde yemek yiyen ağabeyi Ali Alkan'a av tüfeğiyle ateş etti. Göğüs bölgesinden vurulan Ali Alkan, hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası kaçan Mustafa Alkan, bir süre sonra polise teslim oldu.

Cinayetle ilgili Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Alkan, şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı.

Şikayetçi avukatı Fevzi Dursuneli, Serik Devlet Hastanesi tarafından sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verildiğini, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığınca ise aksi yönde rapor hazırlandığını söyledi. Dursuneli, “Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen raporun bilimsel verilerden uzak olduğunu düşünüyoruz. Çelişkinin giderilmesi için sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek yeniden rapor aldırılmasını istiyoruz" dedi.

Sanık Mustafa Alkan'ın avukatı Süleyman Çalıkuşu ise, “Öncelikle Akdeniz Üniversitesi'nin raporunun yeterli olduğunu düşünüyoruz. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması yönündeki taleplerin reddini talep ediyoruz. Müvekkilim 1 yıldır tutukludur. Ölen kişi müvekkilimin kardeşidir. Olayın özelliği dikkate alınarak müvekkilimin içinde bulunduğu bu hal de değerlendirilerek, gerekirse en sıkı şekilde adli kontrol uygulanarak tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Savcı ise sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapılarak, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı ya da azalıp azalmadığı konularında rapor tanzim edilmesini istedi. Heyet ayrıca, haksızlıklar karşısında öfkelenme, korkma ve panik durumunda ani bir artış olup olmadığı ve ani tepki verip vermediği yönünde de görüş sorulmasını isteyerek, duruşmayı erteledi.

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