Afyonkarahisar'daki cinayete yayın yasağı getirildi

AFYONKARAHİSAR'da Abdullah Gazi A.'nın (37) öldürülüp, cesedinin bahçedeki tandırda yakıldığı olayla ilgili yayın yasağı getirildi.

Sultandağı ilçesinde Abdullah Gazi A.'yı evde öldürüp, cesedini tandırda yaktıkları iddiasıyla dini nikahlı yaşadığı Kıymet A. (42) ve kızı Gizem A.'nın (17) tutuklandığı olaya ilişkin yayın yasağı getirildi. Çay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine olaya ilişkin Çay Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı alındı.

Kararda, "T.C. Anayasası'nın 26/2 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9/2 ve Basın Kanunu'nun 3/2 maddeleri uyarınca Çay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15.02.2019 tarih ve 2019/193 soruşturma sayılı dosyası hakkında yazılı görsel, internet ve sosyal medyada söz konusu olaya ilişkin her türlü haber, röportaj ve bu içerikteki yayınların yasaklanmasına karar verildi" denildi.

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