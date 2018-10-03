Afrin'de 2 askeri şehit eden teröristlerin iş birlikçilerine tutuklama

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden 11 YPG/PKK'lı teröristle iş birliği içinde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak'ta, Afrin'in Ömeruşağı köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerden Üsteğmen Usta'nın naaşı, teröristler tarafından kaçırıldı. Şehit askerlerin naaşları, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulunarak, getirildikleri Kayseri ve Ankara'da toprağa verildi.

İŞ BİRLİKÇİLER DE TUTUKLANDI

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında 2 askeri şehit eden 11 teröristin tutuklanmasının ardından, teröristlerle iş birliği içinde olduğu belirlenen ve Hatay-Afrin sınır bölgesinde kaçakçılık faaliyetinde bulundukları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine kondu, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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