Adıyaman'da öldürülen teröristler 'fotokapan' ile görüntülenmiş

ADIYAMAN'da güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen ve İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde Gri kategoride bulunan 'Zülfikar' kod adlı sözde bölge sorumlusu PKK/KCK'lı terörist Yusuf Tunç (34) ile tutuklanan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in oğlu 'Soreş Semsur' kod adlı Murat Özdemir'in, etkisiz hale getirilmeden önce 'fotokapan' ile görüntülendikleri ortaya çıktı.

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında 16 Ağustos'ta, askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, dost ateşiyle ise 3 askerin şehit olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Şehriban Tunç'un evindeki aramalarda terör örgütüne ait dökümanlar bulundu.

Güvenlik güçlerinin incelemesinde kadının oğlunun da İçişleri Bakanlığı'nca aranan teröristler listesinde Gri kategoride aranan, örgütün sözde bölge sorumlusu 'Zülfikar' kod adlı Yusuf Tunç olduğu saptandı. Annesine yazdığı mektuplarda ilaç ve gıda istediği belirlenen teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon çalışma başlatıldı.

'FOTOKAPAN' İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ankara'dan gelen özel birlikler tarafından kırsala kurulan 'fotokapan' ile teröristlerin yerleri belirlendi. 'Fotokapan'da teröristler Yusuf Tunç ile Murat Özdemir'in ellerinde tüfeklerle yürüdükleri görüldü. Askerlerin 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren 4 teröristten, 2'si çıkan çatışmada öldürülürken 2'si ise kaçtı. Teröristlerin öldürülme anı ise askerin kamerasından saniye saniye görüntülenilirken, yapılan incelemede etkisiz hale getirilen teröristlerin, 3 askerin şehit olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Şehriban Tunç'un oğlu olan İçişleri Bakanlığı'nca aranan teröristler listesinde gri kategoride aranan 'Zülfikar' kod adlı ve bölge sorumlusu Yusuf Tunç, olduğu anlaşıldı. Tutuklanan annesi Şehriban Tunç'un evinde yapılan aramada ise terörist oğlunun, kendisine yazdığı mektuplar bulundu. Yusuf Tunç'un mektuplarda, annesinden, acil olarak yiyecek, içecek, ağrı kesici ve antibiyotik ilaç göndermesini istediği ayrıca Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta terör eylemleri yaptıktan sonra Kandil'e giderek örgütün sözde üst yönetiminde yer almaya çalışacağını yazdığı ortaya çıkmıştı.

'AİLE BOYU TERÖRİST ÇIKTILAR'

Diğer öldürülen teröristlerin ise İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde Gri kategoride bulunan 4 askerin şehit olmasının ardından cebinden 'Top gol oldu 15 Ağustos 2.ci yer' yazılı not kağıdı çıkan ve 19 Ağustos'ta tutuklanan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in oğlu 'Soreş Semsur' kod adlı Murat Özdemir olduğu belirlendi. 2011 yılında CHP İlçe Başkanlığı da yaptığı belirlenen Özdemir'in, PKK'ya katılıp 'Roza Semsur' kod adını kullanan kızı Suna Özdemir'in ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde 2011 yılında düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildiği ortaya çıkmıştı. Özdemir'in kayınbiraderi Seyit Ahmet Özdemir ve yeğeni Mehmet Özdemir ile 4 akrabasının da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundayken operasyonlarda öldürüldüğü, kardeşi Şeyhmus Özdemir'in de yine PKK bünyesinde yer aldığı ve yurtdışına kaçarak İsviçre'ye yerleştiği belirlendi.

ÖLDÜRÜLME ANLARI KAMERADA

Gri kategoride bulunan 'Zülfikar' kod adlı sözde bölge sorumlusu PKK/KCK'lı terörist Yusuf Tunç ile birlikte Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in oğlu 'Soreş Semsur' kod adlı Murat Özdemir'in etkisiz hale getirildikleri çatışma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.



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