Adıyaman'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Sümer'in kullandığı 72 AP 661 plakalı motosiklet ile Ali Rıza Yücel’in(47) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan Mustafa Dulkadir yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı.



FOTOGRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×