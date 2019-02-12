Adıyaman'da 81 yaşındaki cep telefonu hırsızı yakalandı

ADIYAMAN'da, hastanede tedavi gören hastayı ziyarete gelen Y.S.'nin cep telefonunu çalan M.K.A. (81), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hasta yakınını ziyarete gelen M.K.A., aynı odada tedavi gören başka bir hastayı ziyarete gelen Y.S.'nin masada bıraktığı cep telefonu alarak uzaklaştı. Odaya gelen Y.S., cep telefonun olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler hastanedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek cep telefonunun alan şüphelinin M.K.A., olduğunu belirledi.

Adresi belirlenen M.K.A.'yı evinde gözaltına alan ekipler ifadesini almak üzere emniyete götürürken, yaptıkları aramada çalınan cep telefonunu bularak sahibine teslim etti.



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