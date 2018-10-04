Adıyaman'da 30 işyerine fiyat etiketi cezası

ADIYAMAN Belediyesi ve Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde 30 işyerine etiket tutarsızlığından dolayı ceza kesildi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamada 30 işyerine fiyat tutarsızlığı nedeniyle ceza kesildi.

Ekipler tarafından il ve ilçelerde yapılan uygulamada marketlerde fiyat artışı olan işyerlerine ceza kesildi.

Denetim sırasında konuşan Adıyaman Ticaret Müdür Ömer Faruk Uslu, “Son zamanlarda döviz kuru dalgalanmasını bahane ederek aşırı firmalarla ilgili sahadaki kontrol denetimleri yapmak üzere bugün bir işyerinde bulunmaktayız. Bu işyerinde şuanda bugün Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından markette bulunan ürünleri alarak önce etiket kontrolü daha sonra faturaları isteyerek fiyat kontrolü yapacağız. Çalışmalarımız şuanda il genelinde 4'üncü haftaya giriyor. Dün ekiplerimiz Gölbaşı'ndaydı ondan önceki gün Kahta ilçesindeydik ve merkezde kalan yerlerin denetimlerini yapıyoruz. Şuana kadar tabiî ki ceza yazdığımız firmalarımız var, bakanlığa bildirdiğimiz firmalarımız var. Şuana kadar 30 civarında ceza işlemi yaptığımız var genelde ağırlı olarak etiket kontrolümüz var. Uygulamamızda genelde gramaj ve etiket kontrolü kasadaki fiyatın bir birine uyuşmaması durumunda her ürün başına 200 lira gibi bir cezamız var” dedi.

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