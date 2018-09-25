ADIYAMAN'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan 2 ton sodyum klorat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kömür beldesi kırsalında bulunan mermer ocaklarına düzenlenen operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan 2 ton sodyum klorat ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da 2 ton sodyum klorat ele geçirildi
ADIYAMAN'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan 2 ton sodyum klorat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kömür beldesi kırsalında bulunan mermer ocaklarına düzenlenen operasyonda,...
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