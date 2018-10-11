Adil Öksüz'ün arkadaşına 6 yıl 10 ay hapis cezası

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan ve örgütün Hava Kuvvetleri sözde imamı, firari Adil Öksüz'ün sınıf arkadaşı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl 30 Mayıs ve 6 Haziran'da FETÖ'nün Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütünün Hava Kuvvetleri sözde imamı, firari Adil Öksüz'ün sınıf arkadaşı ve aynı zamanda para alışverişleri tespit edilen eski Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar'ın da aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen, aralarında İsmail Acar'ın da bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerden Acar hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık İsmail Acar ve avukatı katıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Acar, "Birkaç kişinin 'İsmail Acar cemaatçidir' demesinin ağır ceza mahkemesinde delil olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Herkes için bu tarz şeyler söylenebilir. Ancak önemli olan delil olmasıdır. Benim hakkımda delil bulunmamaktadır" dedi.

'BAĞLANTIM AKADEMİK ÇALIŞMADAN DOLAYIDIR'

Firari Adil Öksüz'le arasındaki para bağlantısının akademik çalışmadan kaynaklandığını iddia eden Acar, "Adil Öksüz benim okuldan, öğrencilik yıllarından tanıdığım biridir. Ben ondan önce doktora yaptım. Benim yaptığım tez çalışmasına yakın bir konuda kendisi de doktora yaptığı için yardım istedi. Adil Öksüz'ün tezine yardım ettim. Büyük emek verdim. Çünkü hakim olduğum bir konuydu. Kendisi de bu emeğimi beğenmiş ve yardımdan dolayı para teklif etti. Ben istemedim ancak kendisi çok ısrar etti. Ben de bir gün paraya ihtiyacım olursa yardım edebileceğini söyledim. 2014 yılında paraya ihtiyacım oldu. Kendisinden 10 bin lira istedim. Sonra da yine aynı miktarda geri ödedim. Aramızda sadece bu şekilde bir para bağlantısı oldu. Keşke olmasaydı" dedi.

Mahkeme başkanı, sanığa, "Kitap yazarken herkes birbirine yardım edebilir. Ancak kısa sürede doktoraya yardım etme konusu nasıl borç alıp verme ilişkisine dönüştü?" diye sordu. Sanık Acar da "Ben kendisine tez konusunda çok yardımcı oldum. Büyük emek sarf ettim. Para konusunda kendisi ısrarcı oldu" yanıtı verdi.

'NORMAL BİR MEMUR O ARACI ALAMAZ'

Mahkeme başkanının, Adil Öksüz'ün mal varlığı ile ilgili soruya ise sanık Acar, "Adil Öksüz 2000'li yıllarda da zengindi. Memur olmasına rağmen çok lüks bir aracı vardı. Normal memur o aracı alamaz. Ben alamazdım mesela" karşılığını verdi.

Sanık Acar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise sanık İsmail Acar'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edip, tutukluluğunun devamına karar verdi.

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