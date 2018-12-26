Adana’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA’da Abdil Ç., evinin bahçesinde kavga ettiği 3 kişiye tabancayla kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Erhan K., hayatını kaybederken, Soner D. ve Bilal K. ise yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan K., Soner D. ve Bilal K. akşam saatlerinde Abdil Ç.'nin evine gitti. Evinin bahçesinde 3 kişi ile tartışan Abdil Ç., daha sonra belindeki tabancasını çıkartıp, ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Erhan K., Bilal K. ve Soner D. yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Erhan K. evden çıktıktan sonra kanlar içinde yerde kalırken, Bilal K. ve Soner D. ise kendi imkanlarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erhan K.’nın öldüğü belirlendi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erhan K.’nın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI