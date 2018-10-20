Adana şehidini uğurladı

TUFANBEYLİ (Adana), () - KARS'ın Sarıkamış ilçesinde vatani görevini yaparken arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit olan Piyade Er Hakan Atan (21), memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Piyade Er Hakan Atan'ın cenazesi getirildiği Tufanbeyli ilçesinde ilk olarak helallik alınması için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Bekâr olan şehidi son yolculuğuna babası Bahri ve annesi Selvi Atan, yakınları ve çok sayıda vatandaş uğurladı. Şehidin cenazesi daha sonra mahalle mezarlığına götürüldü. Burada düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, kent protokolü ve askeri erkan ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Piyade Er Hakan Atan, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.



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