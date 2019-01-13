Adana merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı

ADANA merkezli 3 ilde terör örgütü Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü HTŞ'ye bazı kişilerin lojistik destek ve üye kazandırmaya yönelik çalışma yaptığını belirledi. Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla 300 kişilik ekip tarafından Adana merkezli İstanbul ve Ankara'da belirlenen 18 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Adana'da operasyon yapılan adreslerde 13 kişi gözaltına alınırken, bu kişiler arasında Fukara Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan S.'nin de olduğu belirtildi. Hasan S.'nin, örgüte eleman temini, para, yiyecek, kıyafet ve her türlü yedek parça yardımı gibi çalışmaları organize edip, gözaltına alınan diğer şüpheliler ile birlikte çalışma yürüttüğü öne sürüldü. Ayrıca Hasan S.'nin para hareketlerinin MASAK tarafından incelendiği ifade edildi.

Şüphelilerin Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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