Adana'da uğurlama eğlencesinde asker ile 2 yakını öldü, 13 kişi yaralandı - Ek fotoğraflar

Adana'da uğurlama eğlencesinde asker ile 2 yakını öldü, 13 kişi yaralandı - Ek fotoğraflar

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