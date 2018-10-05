Adana'da terör operasyonu (2)

14 KİŞİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Adana'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, bunlara ait çok sayıda fişek ve mermiler, 8 cep telefonu, bilgisayar, örgütsel doküman tespit edildi. Ayrıca ekipler, şüphelilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütüyle ilgili paylaşımlar yaptığı da saptadı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()

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