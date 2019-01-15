Adana'da fuhuş operasyonu (2)

28'İ KADIN 44 GÖZALTI

Adana'da şafak vakti yapılan fuhuş operasyonunda, 28'i kadın 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin rezidans ve villalarda yakalandığı ortaya çıktı. Kent genelinde faaliyet gösteren 9 masaj salonunda ise mağdur kadınlara fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Bazı şüphelilerin ise, fuhuş yapıldığı sırada, masaj salonları etrafında gözcülük yaptıkları, mağdur kadınları bu masaj salonlarına getirip götürdükleri ve kadınları fuhşa teşvik ettikleri belirlendi.