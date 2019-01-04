2 KEZ DAHA SALLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 6 depremin ardından ilçe 2 kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kozan'da saat 14.47'de 2.5; saat 16.07'de ise 3.4 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Depremler herhangi bir hasara yol açmadı.
Adana'da en büyüğü 3.7 büyüklüğünde 6 deprem (2)
2 KEZ DAHA SALLANDI Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 6 depremin ardından ilçe 2 kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kozan'da saat 14.47'de...
2 KEZ DAHA SALLANDI
YORUM EKLE