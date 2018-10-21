KARDEŞLER, AYNI CENAZE ARACINDA
Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek, öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'nin (4) cansız bedenleri, evde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tek cenaze aracıyla kuruma getirilen çocukların cansız bedenlerinin, otopsi yapıldıktan sonra yarın toprağa verileceği öğrenildi.
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Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (3)
KARDEŞLER, AYNI CENAZE ARACINDA Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek, öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'nin (4) cansız bedenleri, evde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp...
KARDEŞLER, AYNI CENAZE ARACINDA
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