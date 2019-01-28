Adana'da 500 polisle asayiş ve narkotik operasyonu

ADANA'da İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, helikopterden yönettiği narkotik ve asayiş operasyonları nefes kesti. 500 polisin katıldığı operasyonlarda 33 kilo 740 gram esrar, 25 bin 861 adet uyuşturu hap ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve Serinevler Mahallesi'nde 500 polisin katılımıyla 'Şok' adı verilen operasyonlar gerçekleşti. Ekipler mahalledeki iş yerlerinde, internet kafelerde ve kahvehanelerde bulunan kişileri tek tek kontrol etti, şüpheli görülen yerlerde detaylı arama yaptı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı uygulamada ayrıca, yoldan geçen otomobiller de durudurularak uyuşturucu kontrolü yapıldı. Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise uygulamayı polis helikopteriyle havadan yönetti. Telsizle ekipleri arama noktalarına yönlendiren Aktaş, uygulama boyunca polislere talimat verdi. Operasyonlarda, 33 kilo 740 gram esrar, 25 bin 861 adet uyuşturucu hap , 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 6 kişi de yakalandı. Ehliyetsiz araç kullanan 4 kişiye de 4 bin 614 lira para cezası kesildi.

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