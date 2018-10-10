Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), () - ADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir hasara yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.08'de, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana'nın İmamoğlu ve Sumbas ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden de hissedilen depremin 7.02 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.