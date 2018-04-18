Ada'da av köpeği operasyonu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, ()- GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde Iraklis Koinas'ın 9 av köpeğini çaldığı iddia edilen H.K., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanıp, tutuklandı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan İraklis Koianas'ın Koloş köyündeki çiftliğinden 9 av köpeği çalındı. Koians, Rum polisine şikayette bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, köpekleri çalan kişinin Kuzey'e geçtiği belirlendi. Rum polisi, İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi'ne başvurarak, sürecin KKTC'de takip edilmesini istedi. KKTC polisi de elde edilen bilgiler üzerine çalışma yaptı. Köpekleri çaldığı belirlenen H.K.., yaşadığı Taşpınar köyünde gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Köpekler de BM görevlileri aracılığıyla Koains'a teslim edildi.