Acılı abla: Müebbet hapis, kardeşime doğum günü hediyesi oldu

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da kendisine uyuşturucu getiren Hasan Hüseyin Liman'ı oturduğu rezidansın önünde öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Eren Özen (32) ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Öldürülen Liman'ın ablası Huriye Liman, "Üç gün sonra kardeşimin doğum günü. Bu karar doğum günü hediyesi oldu" dedi.

Muratpaşa ilçesindeki olay, 12 Haziran 2016 tarihinde gece yarısı meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, bir rezidans önünde yaralı bulunduğunu söyledi. İhbar üzerine verilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin Liman'ın cansız bedeniyle karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin de Liman'ın cep telefonundan arandığı ortaya çıktı. Polis, Hasan Hüseyin Liman'ın rezidansta oturan emlakçı Eren Özen'e geldiğini tespit etti. Olaydan yaklaşık 1 yıl sonra Ankara'da yakalanan Eren Özen tutuklandı. Cinayetten sonra birlikte tatile çıktığı sevgilisi Ç.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuklu sanık Eren Özen ile tutuksuz Ç.Y.'nin yargılanmasında karar çıktı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklar ile Hasan Hüseyin Liman'ın yakınları katıldı. Tanık olarak dinlenen S.A., poliste verdiği, "Sanığın daha önce kendisini arayarak, 'Hasan Hüseyin Liman'ı öldürdüm' dediği" yönünde ifadesini kabul etmeyerek, “Polis ifademi yanlış yazmış. İfademi okumadan imzaladım. Sanık beni aradığında, 'Ağabey Hasan Hüseyin Liman öldürülmüş, benim üzerime atıyorlar' demişti. Bu nedenle verdiğim ilk ifademi kabul etmiyorum" dedi.

Tanığın hem poliste hem de mahkemede verdiği ifadeleri kabul etmeyen tutuklu sanık Eren Özen ise S.A.'yı olaydan sonra aramadığını savundu. Özen, tanığın olayla hiçbir ilgisi olmadığı halde ailesinden para koparmak için bu tür ifadeler verdiğini iddia etti. Eren Özen'in avukatı da müvekkilinin birikmiş borçlarından kurtulmak için maktulü tasarlayarak öldürdüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Özen'in, Liman'a 1500, 2 bin lira civarında borcu olduğunu ileri süren avukat, bu miktar için bir insanı tasarlayarak öldürmenin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu öne sürdü. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıklardan Eren Özen'in 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını, Ç.Y. hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi.

'BENİ DE VURURLAR DİYE KAÇTIM'

Önceki duruşmada verdiği ifadesinde kendisine uyuşturucu madde getirmesi için Hasan Hüseyin Liman'ı telefonla aradığını, daha önce aldığı uyuşturucu nedeniyle Liman'a 1700 TL borcu olduğunu belirten Eren Özen, son sözünün sorulması üzerine şöyle konuştu:"Sitenin önüne indiğimde Hasan Hüseyin Liman'ı vurulmuş, yüzüstü yatarken gördüm. O'na ateş edenler beni de vurur kokusuyla kaçtım. Olaya karışmak istemedim. Sitenin kamera kayıtları incelenince suçlunun bulunacağını düşündüm. Sitenin kameralarının çalışmadığını bilmiyordum. Kız arkadaşımla olay günü Adrasan'a tatile gitme planımız vardı. Kız arkadaşıma olayla ilgili bir şey söylemedim ve planladığımız tatile gittik."

Tutuksuz sanık Ç.Y. ise olayla hiçbir ilgisi olmadığını ifade ederek, beraatini talep etti.

ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Eren Özen'i 'tasarlayarak öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Mahkeme iyi hal indirimi yaparak, cezayı ömür boyu hapse çevirdi. Ç.Y.'ye ise 'yardım' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, cezayı erteledi. Mahkeme, tanık olarak dinlenen S.A. hakkında ise 'yalancı şahitlik'ten suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

'KARAR KARDEŞİME DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLDU'

Öldürülen Hasan Hüseyin Liman'ın kardeşi Huriye Liman, duruşma sonunda yaptığı açıklamada, adaletin yerini bulduğunu belirterek, “Biz sadece gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorduk. Tabii ki daha farklı bir ceza verilseydi üzülürdük. Ceza alan sanık bir şekilde cezaevinde de olsa nefes alacak. Özlemlerini giderecek. Ama ben kardeşimle özlemimi gideremeyeceğim. O yüzden sevinemiyorum. Neredeyse 21 aydır sanığın yakınları karşımızda hep gülüyordu. Biz gülmüyorduk. Bugün de gülmedik. Biz hiç bir zaman gülmedik. Kararı veren mahkeme heyetinden Allah razı olsun. Doğru karar verdikleri için onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Huriye Liman, kardeşinin 19 Ocak'ta doğum günü olduğunu hatırlatarak, “Bu karar bir anlamda ona doğum günü hediyesi oldu" dedi.



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