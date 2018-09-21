Açığa alınan imam hakkında soruşturma başlatıldı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen evli ve 2 çocuk babası imam E.Ö. açığa alınıp, hakkında soruşturma başlatıldı.

Salihli'de cami imamı E.Ö., 13 Eylül Perşembe günü öğle namazı sonrası cemaatin dağılmasının ardından caminin kapısını içeriden kilitledi. Bu durum, namaz çıkışında cami bahçesindeki bankta oturan cemaatten bazı kişilerin dikkatini çekti. Kısa süre sonra da bir kadının caminin arka kapısından içeri girdiğini gören cemaat, hırsız olabileceğinden şüphelenip, durumu polise bildirdi. Caminin çevresinde kalabalık toplanırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 3 motosikletle gelen ekipler, içeri girmek istedi. Ancak, imam E.Ö., yaklaşık 40 dakika boyunca polislere kapıyı açmadı. Bu sırada polisler, arka kapıdan çıkmaya çalışan kadını fark edip yakaladı. Ardından camiye giren polis, imam odasında imam E.Ö. ile karşılaştı. Polisin ifadesini aldığı Suriyeli kadın, "Temizlik yapıyorduk" dedi.

Olayın araştırılması için 2 müfettiş görevlendiren Salihli İlçe Müftülüğü, imam E.Ö.'yü açığa alıp, hakkında idari soruşturma başlattı.



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