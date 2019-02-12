TUTUKLANDI
Yalvaç'a bağlı Kuyucak köyünde 9 yaşındaki kız çocuğuna bakkalda cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan evli ve 4 çocuk babası Fahrettin Ünatan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
9 yaşındaki kız çocuğuna bakkalda cinsel istismarda bulundu (3)
TUTUKLANDI Yalvaç'a bağlı Kuyucak köyünde 9 yaşındaki kız çocuğuna bakkalda cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan evli ve 4 çocuk babası Fahrettin Ünatan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
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