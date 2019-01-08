9 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU merkezli 9 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 'mahrem imamlar' ile muvazzafların da olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla örgütün 'mahrem yapılanması'ndaki kişilerle görüştüğü belirlenen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla harekete geçerek, şüphelilerin bulunduğu adresleri tespit etti. Bunun üzerine Bolu merkezli 9 il ve KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında 'mahrem imamlar' ve muvazzafların da olduğu 13 kişi, gözaltına alınıp, Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.