8 yıldır aranan eski DEHAP il başkanı tutuklandı

IĞDIR'da, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan, feshedilen DEHAP'ın il başkanı ve DBP meclis eski üyesi Mehmet Hanifi Kaya, 8 yıl sonra yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Mehmet Hanifi Kaya'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, sürdürülen takip sonucu Kaya'nın kent merkezine bağlı Çakırtaş köyünde olduğunu tespit etti. Feshedilen DEHAP'ın Iğdır il başkanı ve DBP meclis eski üyesi olan Mehmet Hanifi Kaya, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 'Terör örgütüne üyelik' suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Kaya, jandarmadaki işlemlerin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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