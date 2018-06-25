8 yaşındaki Eylül'den 3 gündür haber yok

ANKARA'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 3 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara'yı (8) arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi. İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine köye giden jandarma ve AFAD ekipleri, Eylül'ü bulmak için seferber oldu. Ankara Valisi Ercan Topaca'nın talimatı ile oluşturulan özel ekip geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan arama yapıldı. Havadan yapılan aramada ilk gün 10 kilometrelik bir alan tarandı. Bu çalışmadan sonuç alamayan ekipler, daha sonra çalışmalarını karadan sürdürdü. Çalışmalara bu sabah yeniden başlandığı ve arama köpeğinin de kullanıldığı öğrenildi.

ANNE VE OĞLUNUN İFADESİNE BAŞVURULDU

Jandarma ekipleri, diğer taraftan ise Eylül'ün kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor. Baba İbrahim Yağlıkara'nın jandarma ekiplerine, "Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok" ifadesi üzerine, köyde yaşayan komşuları U.K. ve annesi N.K.'nin ifadelerine başvuruldu. Ayrıca jandarma ekiplerinin, baba İbrahim Yağlıkara'nın ifadesi sonrası köydeki bazı evlerde de arama çalışması yürüttüğü belirtildi.



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