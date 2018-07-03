8 saniyede bilgisayar çaldı, 5 ay sonra yakalandı

ANKARA'nın Kahramazankazan ilçesinde girdiği iş yerinde 8 saniyede dizüstü bilgisayar çalıp kaçtığı ileri sürülen Murat Y., olaydan 5 ay sonra yakalandı.

Olay, Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi üzerinde 11 Şubat 2018 tarihinde meydana geldi. Hafriyat işi yapan firmaya ait büronun açık kapısından içeri giren, Murat Y., 8 saniye içinde masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Polisin güvenlik kamerasından kimliğini tespit ettiği Murat Y. (37), 5 ay sonra polis ekipleri tarafından çarşıda gezerken yakalandı. Murat Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Murat Y.'nin bilgisayarı bin liraya sattığı öğrenildi.



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