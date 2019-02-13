8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı saptanan, 9'u meslekten ihraç edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 2010 yılındaki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı belirlenen, 9'u meslekten ihraç edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray merkezli Ankara, Konya, Gaziantep, Balıkesir, Çanakkale, Malatya ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 kişi, gözaltına alındı. Aksaray'a getirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.



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