7'nci Ana Jet Üssü'nde kablo hırsızlığına 2 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde bulunan 7'nci Ana Jet Üssü'nde yapılan inşaatta çalışan 2 kişi, kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilince jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dün, akşam saatlerinde jandarma ekipleri şüphe üzerine plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu. Kamyonetin sürücüsü M.K. ve yanında bulunan H.K.'ye aracın kasasında ne olduğu soruldu. 7'nci Ana Jet Üssü'nde çalıştıklarını ve inşaat çöplerini şirketin inşaat alanına götürdüklerini söyleyen şüphelilerin kamyonet kasasında kablo taşıdıkları belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, inşaatı yapan özel şirketin yetkilileriyle görüştü. Yetkililer, işçilerin herhangi bir kablo taşıma görevi olmadığını söyleyince 20 bin lira değerindeki kabloları çaldıkları belirlenen sürücü M.K. ile kepçe operatörü H.K., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



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