7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

KÜTAHYA, () - KÜTAHYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 10'u muvazzaf 11 kişi gözaltına alındı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kütahya,...

7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

KÜTAHYA, () - KÜTAHYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 10'u muvazzaf 11 kişi gözaltına alındı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Erzurum ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda muvazzaf astsubaylar C.S., O.U., G.G., A.Y.Y., Ö.O., I.Ö., E.B.U., F.A., M.E., Y.T. ile görevinden ihraç edilen S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kütahya'ya gönderileceği öğrenildi.

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