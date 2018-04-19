63 yaşındaki sanığa, çocuğa istismardan 13,5 yıl hapis

KAYSERİ'de ortaokul öğrencisi A.E.'ye (12) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa A. (63), 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeşilhisar ilçesinde geçen yıl yaz aylarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Mustafa A. çamlık bir alana odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğu A.E.'ye cinsel istismarda bulundu. Mustafa A., olayı kimseye anlatmaması için A.E.'ye bir miktar para verdi. Birkaç kez tekrarlanan istismarın ardından A.E. durumu arkadaşı M.P.'ye anlattı. M.P. de olayı arkadaşının ailesine haber verdi. Ailenin şikâyetiyle soruşturma başlatan polis, Mustafa A.'yı gözaltına aldı. Mustafa A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Mustafa A. ve mağdur A.E. ile babası F.E. duruşmada hazır bulundu. Mağdur A.E ., sanıktan şikâyetçi olduğunu belirterek, "Odun kırmak için çamlık alana gittik. 5 TL ile 10 TL arasında para veriyordu" dedi. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Mustafa A. ise "Ben böyle bir şey yapmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Mustafa A.'nın, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise 3 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mustafa A., mahkeme salonunda polisler tarafından kelepçelenerek cezaevine götürüldü.

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