6 yıl önceki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı

MARDİN'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, 2012 yılında, Mehmet Ali Cing'in öldürüldüğü olayın üzerindeki sır perdesi, jandarma ve polisin sürdürdüğü soruşturma ile 6 yıl sonra kaldırıldı. Cing'i, eşiyle ilişki yaşadığı Hasan Aslanhan'ın öldürdüğü belirlendi. Hasan Aslanhan'a da cinayette kendisinin yasak ilişki Selma Alpaslan'ın yardım ettiği tespit edildi. Olayla ilgili Hasan Aslanhan ve Selma Alpaslan gözaltına alındı.

Merkez Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde 3 Nisan 2012'de Mehmet Ali Cing, öldürüldü. Cing'i öldürenler tüm çabalara rağmen bulunamadı. Olayla ilgili çalışmasını sürdüren jandarma ve polisin 6 yıl boyunca devam ettiği soruşturma sonucunda, cinayetin sırrı çözüldü. Mehmet Ali Cing'i, eşiyle ilişki yaşadığı Hasan Aslanhan'ın öldürdüğü belirlendi. Cing'i öldüren Hasan Aslanhan'a da, kendisinin yasak ilişki yaşadığı Selma Alpaslan'ın yardım ettiği tespit edildi.

GİZLİ İLİŞKİ YAŞADIĞI KADINLA ÖLDÜRMÜŞ

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ortak yürütülen soruşturmada, katil zanlılarının tespit edilmesinin ardından, 19 Eylül Çarşamba günü, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyonda, Hasan Aslanhan ve Selma Alpaslan, yaşadıkları evlerde gözaltına alındı. Selma Alpaslan'ın yaşadığı evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 25 fişek ile 1 uçaksavar mermisi ele geçirildi. Ruhsatsız tabancanın sahibi olduğu belirtilen Mehmet A. da yakalanarak gözaltına alındı.

Selma Alpaslan, gözaltında verdiği ifadesinde, Hasan Arslanhan ile gizli aşk yaşadığını itiraf etti ve Mehmet Ali Cing'in de Hasan Arslanhan tarafından öldürüldüğünü söyledi. Selma Alpaslan ve Hasan Arslanhan, ifadelerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet A. ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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