6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 5'i aktif görevde astsubay olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Kahramanmaraş merkezli İzmir, Çanakkale, Edirne, İstanbul ile Osmaniye'de 6 adrese düzenlenen operasyonlarda; Hava ve Kara Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan 5 astsubay ve askeri öğrencilerin sorumlusu 1 sivil olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, incelenmek üzere çok sayıda dijital veriye el koyuldu. FETÖ'nün 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini de kullandıkları öne sürülen 6 kişinin sorgulanmak üzere Kahramanmaraş'a getirileceği belirtildi.