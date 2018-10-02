6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı (2)

MAHREM İMAM SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

FETÖ'ye yönelik Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda Osmaniye'de gözaltına alınan ve örgütün askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamı olduğu öne sürülen şüpheli Kahramanmaraş'a getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen ismi açıklanmayan mahrem imam, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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