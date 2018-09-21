6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri; Adıyaman, İstanbul, Gaziantep, Samsun, Burdur ve Tokat'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi, gözaltına alındı. Evlerinde arama da yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.