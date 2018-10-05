6-7 Ekim'in yıl dönümüne önlem operasyonu: 88 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 06- 07 Ekim 2014 tarihlerinde meydana gelen ve kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen olaylarının yıl dönümü olması nedeniyle olası eylemleri engellemek amacıyla 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 88 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06-07 Ekim 2014 olaylarının yıldönümü olması nedeniyle olası eylemleri engellemek amacıyla İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince, 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiştir. Operasyonlarda; İzmir'de 23, Van'da 15, Adana'da 14, Erzurum'da 15, Mardin'de 13, Kars'da 6, Muş'da 2 olmak üzere toplam 88 şahıs gözaltına alınmıștır.

Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu madde, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir."

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