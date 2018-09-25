59 kişinin öldüğü DEAŞ saldırıları davasında karar çıkmadı

GAZİANTEP’te kına gecesi eğlencesine düzenlenen 56 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısına ilişkin, 10'u tutuklu, 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması 20 Aralık'a ertelendi.

Gaziantep'de terör örgütü DEAŞ'ın, 20 Ağustos 2016 tarihinde 56 kişinin yaşamını yitirdiği Beybahçe Mahallesi'ndeki kına gecesi eğlencesine yönelik saldırı ile 16 Ekim 2016'da 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısıyla ilgili görülen davanın 5'inci duruşması, güvenlik nedeniyle Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda basına kapalı oturumda tutuklu sanıklar Abdurrahman Alnajjar, Enes Karataş, Ahmet Kösgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Yunus Sarı, Mehmet Karakurt , Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Fadile Cebael ile tutuksuz suça sürüklenen çocuk sanık H.N.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. Duruşmada davacı taraf vekillerinin celse arası tahliye edilen Fadile Cebael'in yeniden tutuklanmasını istediği, mahkeme heyetinin ise, bu isteği reddettiği belirtildi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, yaralı tespit raporunun beklenmesine ve bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Aralık'a erteledi. Heyet, tüm sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi.

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