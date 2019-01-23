5 metrelik su kuyusuna düşen eşek 4 saatte kurtarıldı

BATMAN'ın Gerçüş ilçesinde 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen eşek, AFAD ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Gercüş'ün Kantar Köyü'nde bir eşeğin 5 metre derinlikteki su kuyusuna düştüğünü fark eden köy sakinleri, kurtarma ekiplerinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine Kantar Köyü'ne giden AFAD ekipleri, su kuyusunda mahsur kalan eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Batman itfaiyesininin de katıldığı çalışmayla eşek, kurtarma çalışmalarında 5 metre derinlikteki su kuyusundan çıkarıldı. Eşek, 4 saatin sonunda sahibine teslim edildi.



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