5 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında Burdur, Antalya, İstanbul, Ankara ve Kütahya'da 6 avukat, 1 ihraç hakim, 1 ihraç teğmen hukukçu için gözaltı kararı çıkarıldı. Toplam 8 şüphelinin adreslerinde arama yapılmasına da karar verildi.

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