5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

BURSA'da, son günlerde meydana gelen market ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına yönelik yaptığı çalışmalar sonunda 5 kişiyi gözaltına aldı. 5 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak şüphelileri ve hırsızlık olaylarında kullanmış oldukları araçları tespit etti. Düzenlenen operasyon sonucunda B.K. (18), Ü.K. (18), M.A. (22), M.D. (19) ve A.Ç.'yi (17) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi, mahkemece tutuklandı.



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